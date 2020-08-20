السيسي يأمر الجيش المصري بالتعاون مع أقوى الشركات الألمانية في صناعة السفن والمدمرات

أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقى مع بيتر لورسن، مالك ورئيس مجلس إدارة شركة لورسن الألمانية لصناعة السفن والفرقاطات والمدمرات.

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وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، أن اللقاء حضره الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية المصرية، حيث تم التباحث حول أطر التعاون بين الجانب المصري والشركة الألمانية التي تمتلك خبرات عميقة في مجال بناء السفن من مختلف الطرازات.

وأشار إلى أنه جرت مناقشة نقل تكنولوجيا بناء السفن بالتعاون مع ترسانات القوات البحرية المصرية وشركات الصناعات البحرية، إلى جانب تدريب العمالة الفنية ورفع قدرات الكوادر المصرية في تلك المجالات، طبقا للمواصفات القياسية العالمية ومتطلبات الجودة.

ونوه بأن هذا الأمر سيعود بالنفع بوجه عام على البحرية المصرية بالتعاون مع إحدى أكبر قلاع السفن على مستوى العالم، والتي تمتلك 8 ترسانات لبناء السفن في ألمانيا والعالم، كما فازت مؤخرا بعقد تصنيع مدمرات للبحرية الألمانية بحمولة 11 ألف طن.

وأكد الرئيس المصري في هذا الصدد أهمية التعاون مع هذه الشركة الألمانية بالنظر إلى السمعة المهنية العالمية التي تتمتع بها في مجال بناء السفن، بينما أشاد رئيس مجلس إدارة شركة لورسن بما تتمتع به مصر من أمن واستقرار وفرص واعدة للاستثمار المباشر، خاصة مع تحسن مناخ الاستثمار، وجهود تطوير البنية التحتية التي قامت بها الحكومة المصرية.

المصدر: RT