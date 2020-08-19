الجيش المصري ينفذ مشروعا تكتيكيا عسكريا باستخدام مقلدات الرماية
نفذت القوات المسلحة المصرية المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي العسكري "إصرار – 9" الذي تؤديه إحدى وحدات المنطقة المركزية العسكرية.
واستخدمت الوحدات مقلدات الرماية "المايلز"، وذلك في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة المصرية.
وتضمنت المرحلة عرض الفكرة التكتيكية للمشروع والإجراءات المنفذة أثناء مرحلة التحضير والتنظيم للمعركة وتحقيق المهام المخططة فى التوقيتات المحددة، وتم تنفيذ المشروع باستخدام نظم ومقلدات الرماية "المايلز" لتحقيق الواقعية في التدريب وتقييم مستوى العناصر المشاركة بالمشروع.
ووفقا لبيان القوات المسلحة المصرية ظهر خلال المشروع المستوى الذي وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات ميدانية وقتالية عالية، وتنفيذ المهام المخططة والطارئة بكفاءة عالية.
المصدر: RT