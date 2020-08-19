اشتية يرحب بالبيان السعودي المتمسك بمبادرة السلام العربية

رحب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، بالبيان السعودي الذي أكد أن مبادرة السلام العربية هي مرجعية السلام المبني على الأرض مقابل السلام.

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وقال اشتية خلال مشاركته في المهرجان الوطني الرابع لمواجهة الضم الذي أقيم يوم الأربعاء في بلدة ترمسعيا شمال رام الله: "الخطوة الإماراتية، طعنة مؤلمة وخروج فاضح عن الإجماع العربي، وعن مبادرة السلام العربية".

وأضاف: "أحيي موقف الكويت وكل الدول العربية التي رفضت هذا التطبيع المجاني".

وقال وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان، إن إجراءات إسرائيل الأحادية تعرقل فرص السلام، مشددا على التزام المملكة بالسلام على أساس خطة السلام العربية.

ويأتي كلام وزير الخارجية السعودي، كأول تعليق بعد إعلان اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل الأسبوع الماضي.

المصدر: وكالات