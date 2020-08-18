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مراسلنا: سقوط صاروخ في محيط مطار بغداد الدولي

أخبار العالم العربي

مراسلنا: سقوط صاروخ في محيط مطار بغداد الدولي
Reuters
المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد - أرشيف
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أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الثلاثاء، سقوط صاروخ في محيط مطار بغداد الدولي.

وذكرت الخلية في بيان صحفي، أن "صاروخا نوع كاتيوشا سقط في محيط مطار بغداد الدولي، دون خسائر تذكر".

وأضافت: "تبين أن انطلاقه كان من قرية الفياض جنوب شرق المطار".

وأعلنت مصادر أمنية عراقية، أمس الاثنين، عن سقوط صاروخين في محيط المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد.

وذكرت المصادر، أن "الصاروخين سقطا في محيط المنطقة، ولم يتسببا بأي خسائر بشرية".

وأعلن، أمس السبت، عن سقوط 3 صواريخ "كاتيوشا" في محيط معسكر التاجي شمالي العاصمة بغداد.

من جهتها، أكدت خلية الإعلام الأمني في العراق، "سقوط صاروخين نوع كاتيوشا داخل معسكر التاجي شمالي بغداد"، مشيرة إلى أن "انطلاقهما كان من منطقة الراشدية على الضفة المقابلة من نهر دجلة".

وأعلنت الخلية، الجمعة، عن سقوط 3 صواريخ في محيط مطار بغداد الدولي، دون وقوع خسائر في الأرواح.

المصدر: RT

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