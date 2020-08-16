العراق.. سقوط صاروخين في محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد

أفاد مراسلنا في بغداد بأن صاروخين سقطا في محيط المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد.

وذكرت مصادر أمني، أن "الصاروخين سقطا في محيط المنطقة، ولم يتسببا بأي خسائر بشرية".

وأعلن، أمس السبت، عن سقوط 3 صواريخ "كاتيوشا" في محيط معسكر التاجي شمالي العاصمة بغداد.

من جهتها، أكدت خلية الإعلام الأمني في العراق، "سقوط صاروخين نوع كاتيوشا داخل معسكر التاجي شمالي بغداد"، مشيرة إلى أن "انطلاقهما كان من منطقة الراشدية على الضفة المقابلة من نهر دجلة".

وأعلنت الخلية، الجمعة، عن سقوط 3 صواريخ في محيط مطار بغداد الدولي، دون وقوع خسائر في الأرواح.

المصدر: RT