العراق.. سقوط صواريخ كاتيوشا في محيط معسكر التاجي شمالي بغداد

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، بسقوط 3 صواريخ "كاتيوشا" في محيط معسكر التاجي شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـRT، إن "ثلاثة صواريخ كاتيوشا سقطت في محيط معسكر التاجي"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

من جهتها، أكدت خلية الإعلام الأمني في العراق، "سقوط صاروخين نوع كاتيوشا داخل معسكر التاجي شمالي بغداد"، مشيرة إلى أن "انطلاقهما كان من منطقة الراشدية على الضفة المقابلة من نهر دجلة".

وأعلنت الخلية، أمس الجمعة، عن سقوط 3 صواريخ في محيط مطار بغداد الدولي، دون وقوع خسائر في الأرواح.

المصدر: RT