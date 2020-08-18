لبنان يعلن الإغلاق العام ومنع التجوال لأسبوعين

أصدر وزير الداخلية اللبناني بحكومة تصريف الأعمال محمد فهمي مرسوما قضى بالإقفال اعتبارا من الساعة السادسة من صباح الجمعة 21 آب ولغاية الاثنين 7 أيلول المقبل، في كافة المحافظات.

ويشمل الإقفال المؤسسات الخاصة والأسواق التجارية والأسواق الشعبية والشركات التجارية والكورنيش البحري والمرافق السياحية والملاعب الرياضية الداخلية والخارجية والنوادي والمسابح العامة والخاصة والمطاعم والمقاهي والنوادي والملاهي الليلية وغيرها.

ويُعدّل بموجب المرسوم توقيت منع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات ليصبح ما بين الساعة السادسة مساء ولغاية السادسة فجرا من كل يوم.

من جهته قال وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن في تصريح من مستشفى المعونات في جبيل، إن "الإقفال سيبدأ صباح الجمعة باستثناء المطار".

المصدر: وكالات