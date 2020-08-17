أشكنازي وبن علوي يبحثان اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي

ذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم الاثنين، أن الوزير غابي أشكنازي بحث مع نظيره العماني يوسف بن علوي التطورات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط واتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل.

وجاء في بيان للوزارة، أن "الوزيرين بحثا هاتفيا ضرورة العمل على تقوية العلاقة بين إسرائيل وسلطنة عمان".

من جهته، أكد وزير الخارجية العماني على "الموقف القوي للسلطان، ودعمه لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط، وضرورة استئناف مفاوضات السلام".

واتفق الجانبان على "الحفاظ على الاتصال المباشر والمستمر ومواصلة الحوار المهم بين مسقط وتل أبيب لدفع عملية التطبيع في الشرق الأوسط"، وفقا لبيان الخارجية الإسرائيلية.

وأشارت الوزارة، إلى أن "الاتصال يأتي استمرار لحديث أجراه وزير الخارجية أشكنازي أمس الأحد مع نظيره الإماراتي وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد".

المصدر: RT