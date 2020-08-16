وزيرا خارجية الإمارات وإسرائيل يدشنان خطوط الاتصال بين دولتيهما

دشن وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان ونظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي اليوم الأحد خطوط الاتصال بين دولتيهما، في ظل توقيع أبوظبي وتل أبيب اتفاق التطبيع "التاريخي".

وذكرت رئيسة دائرة التواصل الاستراتيجي في الخارجية الإماراتية، هند مانع العتيبة، في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي في "تويتر" أن الوزيرين تبادلا خلال الاتصال التهاني و"أكدا الالتزام بتحقيق بنود معاهدة السلام بين الدولتين من أجل النهوض بالسلام والتنمية الإقليمية".

دشن سمو الشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي غابي أشكنازي وزير خارجية إسرائيل خطوط الاتصال بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل، وتبادلا التهاني وأكدا الالتزام بتحقيق بنود معاهدة السلام بين الدولتين من أجل النهوض بالسلام والتنمية الإقليمية. pic.twitter.com/5Vu1KBpTPR — هند مانع العتيبة Hend Al Otaiba (@hend_mana) August 16, 2020

من جانبه، هنأ وزير الاتصالات الإسرائيلي يوعاز هندل، عبر "تويتر"، الإمارات بتدشين خطوط الاتصال مع الدولة العبرية، قائلا: "كثير من الفرص الاقتصادية ستنبعث الآن، وهذه الخطوات الرامية لبناء الثقة مهمة لتقديم مصالح الدولتين".

وجاءت هذه الخطوة في ظل إعلان الإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة الخميس الماضي عن التوصل إلى اتفاق التطبيع بين أبوظبي وتل أبيب.

المصدر: RT + رويترز