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وزير الخارجية الألماني من طرابلس: هناك خطر كبير للتصعيد في ليبيا

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وزير الخارجية الألماني من طرابلس: هناك خطر كبير للتصعيد في ليبيا
AFP
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حذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، من وجود خطر كبير للتصعيد في ليبيا بسبب التسليح المستمر لطرفي النزاع.

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وأكد ماس في تصريحات أدلى بها من طرابلس التي وصلها اليوم في زيارة رسمية، ضرورة البدء في إجراء مباحثات مباشرة بين طرفي النزاع لحل الأزمة.

ورأى رئيس الدبلوماسية الألمانية، أن مخرجات مؤتمر برلين هي الإطار لحل النزاع في ليبيا.

من جانب آخر، دعا وزير الخارجية الألماني إلى ضرورة ضمان توزيع عادل لإيرادات النفط.

المصدر: وسائل إعلام ليبية

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