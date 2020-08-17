وكالة: وزيرا دفاع تركيا وقطر في زيارة مشتركة إلى طرابلس..

نقلت وكالة أنباء "نوفا" الإيطالية عن مصادر مطلعة، أن وزيري دفاع تركيا وقطر سيصلان اليوم إلى طرابلس في زيارة مشتركة يلتقيان خلالها بمسؤولي حكومة الوفاق الوطني الليبية.

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وذكرت مصادر في حكومة الوفاق الوطني الليبية للوكالة الإيطالية، أن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار بحضور نظيره القطري خالد بن محمد العطية سيبحثان "مع مسؤولي الوفاق الخطوات التي اتخذت حتى الآن لإنشاء القاعدة البحرية التركية في مصراتة، والقاعدة العسكرية التركية في قاعدة الوطية الجوية، جنوب طرابلس".

وأفيد في هذا السياق بأن وزيري دفاع تركيا وقطر سيبحثان خلال هذه الزيارة "سبل تعزيز الدعم العسكري لقوات حكومة الوفاق الوطني والتحشيد العسكري غرب سرت التي يسيطر عليها الجيش الوطني الليبي".

وقالت الوكالة إن تركيا تنتظر خلال هذه الزيارة أن تعلن عن "بدء عمليات تأهيل وتدريب عناصر من قوات الوفاق في الكليات التركية".

المصدر: نوفا