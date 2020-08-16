تشاووش أوغلو وبومبيو يبحثان الوضع بشرق المتوسط وليبيا

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو الوضع في شرق المتوسط والأزمة الليبية.

وقال بومبيو على "تويتر" إنه بحث مع الوزير التركي "ضرورة خفض حدة التوترات" في منطقة شرق المتوسط، التي يدور حولها الجدل بين تركيا من جهة واليونان والاتحاد الأوروبي وبعض الدول الإقليمية من جهة أخرى، بسبب أعمال التنقيب عن النفط والغاز التي تقوم بها تركيا هناك.

من جهته، قال تشاووش أوغلو خلال مؤتمر صحفي، إنه شرح لبومبيو "القضية المشروعة" التي تتبناها تركيا في المنطقة.

وأشار كذلك إلى أنهما بحثا الوضع في ليبيا، واتفقا على مواصلة المناقشات على مستوى الخبراء.

المصدر: وكالات