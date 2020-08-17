قرقاش: معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية قرار سيادي ليس موجها إلى إيران
قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية قرار سيادي ليس موجها إلى إيران.
وكتب قرقاش: "معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية قرار سيادي ليس موجها إلى إيران، نقولها ونكررها. ولا نقبل التدخل في قراراتنا كما نرفض التهديد والوعيد سواء كان مبعثه التنمر أو القلق. القرارات الاستراتيجية تحوليّة ولها وقعها وتأثيرها، وقرارنا مستقبلي يعزز موقعنا وتنافسيتنا".
معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية قرار سيادي ليس موجّهاً إلى إيران، نقولها ونكرّرها. ولا نقبل التدخل في قراراتنا كما نرفض التهديد والوعيد سواء كان مبعثه التنمر أو القلق.— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 17, 2020
القرارات الاستراتيجية تحوليّة ولها وقعها وتأثيرها، وقرارنا مستقبلي يعزّز موقعنا وتنافسيتنا.
وكانت وزارة الخارجية الإماراتية استدعت أمس القائم بالأعمال الإيراني في أبو ظبي، وسلمته مذكرة احتجاج على تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني بشأن التطبيع الإماراتي مع إسرائيل.
المصدر: RT