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قرقاش: معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية قرار سيادي ليس موجها إلى إيران

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قرقاش: معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية قرار سيادي ليس موجها إلى إيران
Reuters
أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية.
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قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية قرار سيادي ليس موجها إلى إيران.

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وكتب قرقاش: "معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية قرار سيادي ليس موجها إلى إيران، نقولها ونكررها. ولا نقبل التدخل في قراراتنا كما نرفض التهديد والوعيد سواء كان مبعثه التنمر أو القلق. القرارات الاستراتيجية تحوليّة ولها وقعها وتأثيرها، وقرارنا مستقبلي يعزز موقعنا وتنافسيتنا".

وكانت وزارة الخارجية الإماراتية استدعت أمس القائم بالأعمال الإيراني في أبو ظبي، وسلمته مذكرة احتجاج على تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني بشأن التطبيع الإماراتي مع إسرائيل.

المصدر: RT

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