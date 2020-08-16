مسؤول إماراتي: السلام مع إسرائيل هو سلام للمنطقة بأكملها

اعتبر علي النعيمي رئيس لجنة الدفاع والداخلية والخارجية بالمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، أن السلام مع إسرائيل هو سلام للمنطقة بأكملها.

وفي مقابلة مع قناة "مكان" الإسرائيلية، شكر النعيمي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والقيادة الإسرائيلية على توقيع اتفاق السلام مع الإمارات، واصفا إياه بـ"خطوة حكيمة".

إقرأ المزيد

وأضاف أن هذا ليس فقط اتفاق سلام بين البلدين وإنما سلام للمنطقة بأكملها.

وتابع قائلا إن شعوب المنطقة وخاصة الفلسطينيين سئموا من الصراعات والحروب في الشرق الأوسط، ويجب استغلال هذه الفرصة لبناء جسور من الاحترام والمحبة.

واعتبر النعيمي أن معظم الدول العربية تبارك هذه الخطوة وكل دولة تنتظر التوقيت المناسب لتحذو حذو الإمارات.

المصدر: "مكان"