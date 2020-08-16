" جماعة أنصار الله": 68 غارة للتحالف خلال 24 ساعة على مناطق مأرب

أفادت مواقع تابعة لـ"جماعة أنصار الله" الحوثيين بأن غارات التحالف العربي التي شنها على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغت 68 غارة.

وأوضح مصدر عسكري أن معظم الغارات توزعت على مديريات صرواح ومجزر وماهلية في محافظة مأرب.

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ولفت المصدر إلى أن بين الغارات، 5 على مصنع للزيوت في منطقة العرج بمديرية باجل بالحديدة و9 على سفيان بعمران و4 على خب والشعف بينها 3 غارات على منطقة المرازيق بالجوف و5 على منطقة بيت سعدان بمديرية بني الحارث بصنعاء و3 على البيضاء و3 غارات على منطقة المزرق في مديرية حرض بحجة.

من جانب آخر، تم تسجيل أكثر من 146 خرقا لاتفاق التهدنة في جبهات الحديدة من قبل قوات التحالف بينها تحليق طائرة حربية في أجواء حيس و8 طائرات تجسس في أجواء الجاح والجبلية ومدينة الحديدة و15 خرقا بالقصف المدفعي و121 خرقا بالأعيرة المختلفة.

المصدر: ansarollah.com