الحوثيون: طيران التحالف شن 17 غارة على محافظات اليمن

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية السبت، أن طيران التحالف العربي بقيادة السعودية شن 17 غارة على مواقع الجماعة في عدد من المحافظات اليمنية.

وحاء في بيان صدر عن الجماعة، أن "غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق الرصد في الحديدة سجلت ما مجموعه 144 خرقا شملت تحليق طائرة حربية في أجواء حيس و15 طائرة تجسس في أجواء الجاح والجبلية والتحيتا والدريهمي، وكذلك 23 خرقا بقصف مدفعي و105 خروق بالأعيرة النارية المختلفة".

وأشارت المصادر، إلى أن منزلين احترقا إثر استهدافهما بمختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة في قصف لمدينة الدريهمي.

وأضافت: في مأرب شن طيران التحالف 9 غارات على مديرية صرواح، وفي البيضاء شن 4 غارات على منطقة قيفة.

وذكرت أن "طيران التحالف نفذ 3 غارات على منطقة طخية بمديرية مجز".

ولم تعلق قيادة التحالف العربي على هذه التصريحات.

المصدر: "وكالات يمنية"