اليمن.. مواجهات جديدة بين قوات الحكومة والانتقالي الجنوبي في أبين رغم اتفاق الرياض

أفاد مراسلنا في اليمن بتجدد المواجهات والقصف المدفعي المتبادل بين القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة أبين جنوب البلاد.

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وتجددت المواجهات في ظل تواجد لجنة عسكرية سعودية مكلفة بالإشراف على إعادة تموضع القوات ووقف القتال بين الطرفين في أبين بموجب اتفاق الرياض.

وقد وصلت اللجنة إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن على وقع تصعيد كبير للقتال في أبين، حيث دفع الطرفان بتعزيزات كبيرة يوم الخميس، مع اتساع رقعة المواجهة على طول جبهات القتال في زنجبار وشقرة.

المصدر: RT