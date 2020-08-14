 
مباشر

اليمن.. مواجهات جديدة بين قوات الحكومة والانتقالي الجنوبي في أبين رغم اتفاق الرياض

أخبار العالم العربي

اليمن.. مواجهات جديدة بين قوات الحكومة والانتقالي الجنوبي في أبين رغم اتفاق الرياض
Reuters
عناصر من الجيش اليمني في محافظة أبين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oj2u

أفاد مراسلنا في اليمن بتجدد المواجهات والقصف المدفعي المتبادل بين القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة أبين جنوب البلاد.

إقرأ المزيد
وصول لجنة عسكرية سعودية إلى اليمن لتنفيذ الشق العسكري من
وصول لجنة عسكرية سعودية إلى اليمن لتنفيذ الشق العسكري من "اتفاق الرياض"

وتجددت المواجهات في ظل تواجد لجنة عسكرية سعودية مكلفة بالإشراف على إعادة تموضع القوات ووقف القتال بين الطرفين في أبين بموجب اتفاق الرياض.

وقد وصلت اللجنة إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن على وقع تصعيد كبير للقتال في أبين، حيث دفع الطرفان بتعزيزات كبيرة يوم الخميس، مع اتساع رقعة المواجهة على طول جبهات القتال في زنجبار وشقرة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا