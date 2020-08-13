وصول لجنة عسكرية سعودية إلى اليمن لتنفيذ الشق العسكري من "اتفاق الرياض"

ذكرت مصادر يمنية مطلعة اليوم الخميس، أن لجنة عسكرية سعودية وصلت إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن في إطار الترتيبات الخاصة بتنفيذ الشق العسكري من "اتفاق الرياض".

واستقبل رئيس الجمعية الوطنية التابعة للانتقالي اللواء أحمد سعيد بن بريك ومعه قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن، اللجنة العسكرية السعودية بقيادة اللواء الركن محمد الربيعي في عدن.

وستطلع اللجنة السعودية عن كثب على التموضعات القائمة في محافظة أبين وتحديدا في مناطق التماس في الشيخ سالم وشقرة.

وستعمل اللجنة على رفع خطة متكاملة لقيادة التحالف العربي، للبدء بتنفيذ الشق العسكري من "اتفاق الرياض"، والمتمثلة بالانسحابات المتبادلة وفك الاشتباك لتهيئة المناخ المناسب للبدء بتشكيل حكومة جديدة.

ويأتي وصول اللجنة السعودية، على وقع تصعيد كبير للقتال في أبين، حيث دفع الطرفان بتعزيزات كبيرة خلال الساعات الماضية مع اتساع رقعة المواجهة على طول جبهات القتال في زنجبار وشقرة.

وتطالب حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، بتنفيذ الشق السياسي قبل التوصل إلى اتفاق بشأن هوية أعضاء الحكومة الجديدة، في حين يرفض المجلس الانتقالي الجنوبي البت بالشق العسكري ويتمسك بالحل السياسي.

المصدر: "وكالات"