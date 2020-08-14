مصر ترسل مساعدات عاجلة للسودان (فيديو)

أعلن المتحدث باسم القوات المصرية، أن القاهرة أرسلت مساعدات عاجلة للسودان.

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن طائرتي نقل عسكريتين أقلعتا وعلى متنهما كميات كبيرة من المواد الغذائية وأغذية الأطفال.

من جانبه أعرب السودان عن شكره وتقديره للقيادة المصرية التي دائما تقف إلى جوار دول العالم في ما تمر به من كوارث وأزمات.

#المتحدث_العسكرى : مصر ترسل مساعدات عاجلة للأشقاء فى جمهورية السودان ... pic.twitter.com/1854rRRf2m — المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) August 14, 2020

المصدر: RT