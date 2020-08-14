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مصر ترسل مساعدات عاجلة للسودان (فيديو)

أخبار العالم العربي

مصر ترسل مساعدات عاجلة للسودان (فيديو)
RT
مصر ترسل مساعدات عاجلة للسودان
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أعلن المتحدث باسم القوات المصرية، أن القاهرة أرسلت مساعدات عاجلة للسودان.

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن طائرتي نقل عسكريتين أقلعتا وعلى متنهما كميات كبيرة من المواد الغذائية وأغذية الأطفال.

من جانبه أعرب السودان عن شكره وتقديره للقيادة المصرية التي دائما تقف إلى جوار دول العالم في ما تمر به من كوارث وأزمات.

المصدر: RT

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