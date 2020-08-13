تونس.. سعيد يصدر عفوا خاصا عن 73 سجينة بمناسبة عيد المرأة

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الخميس، عفوا خاصا عن عدد من السجينات، وذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة في تونس.

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وبموجب العفو الخاص الصادر عن الرئيس التونسي، فإن 23 سجينة سيتم إطلاق سراحهن، فيما سيتم تخفيض مدد سجن 50 سجينة أخرى.

وتحيي تونس يوم 13 أغسطس من كل عام عيد المرأة التونسية، الموافق هذا العام للذكرى 64 لصدور مجلة الأحوال الشخصية التونسية سنة 1956، حيث تم سن قوانين جديدة للأسرة تحوي تغيرات جوهرية من أهمها منع تعدد الزوجات وجعل الطلاق بيد المحكمة عوضا عن الرجل، وغيرها من القوانين.

المصدر: موزاييك