تونسية.. الأولى والوحيدة عربيا في الوحدة المختصة للحرس (فيديو)

سلطت الوحدة المختصة للحرس الوطني في تونس الضوء على أول امرأة على المستوى الوطني والعربي ملتحقة بصفوفها، تزامنا مع احتفال تونس اليوم الخميس بعيد المرأة.

ونشرت الوحدة فيديو على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يظهر المجندة البالغة من العمر 23 عاما، خلال التدريبات التي يقوم بها عناصر الوحدة.

وتقول المجندة إنها التحقت بالحرس الوطني بعد تخرجها من الجامعة، معتبرة أنه تحد كبير لها باعتبارها أول امرأة تونسية تخوض مثل هذه التجربة، التي لم تشهدها أي دولة عربية من قبل.

وأكدت الشابة أنها وجدت دعما كبيرا من عائلتها ومن زملائها في الوحدة، الذين اعتبروها عنصرا فعالا دون النظر إلى جنسها.

والوحدة المختصة للحرس التونسي "USGN"، هي قوات نخبة تابعة للحرس الوطني، مختصة في تنفيذ العمليات الخاصة كمقاومة الإرهاب وتحرير الرهائن والتدخل في حال تغيير وجهة الطائرات أو البواخر، ودراسة المنشآت الحساسة إضافة إلى عمليات الرصد والإغارة وراء خطوط العدو.

وتحيي تونس يوم 13 أغسطس من كل عام عيد المرأة التونسية، الموافق هذا العام للذكرى 64 لصدور مجلة الأحوال الشخصية التونسية سنة 1956.

المصدر: RT