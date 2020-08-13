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سوريا.. تسجيل أعلى حصيلة يومية جديدة بكورونا

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سوريا.. تسجيل أعلى حصيلة يومية جديدة بكورونا
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أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 75 إصابة بكورونا، وهي أعلى حصيلة يومية جديدة تسجل في البلاد.

وحسب إحصاءات الوزارة فقد ارتفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 1402 إصابة.

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كذلك أعلنت الوزارة شفاء 10 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس ليرتفع عدد المتعافين منه إلى 395.

وكانت الوزارة أعلنت أمس توزع الإصابات المسجلة يوم الثلاثاء الماضي، ووفق إحصاءاتها فقد تركزت 15 إصابة من أصل 72 في كل من دمشق وحلب واللاذقية وجاءت القنيطرة رابعا في الإصابات بواقع 9 إصابات.

المصدر: RT

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