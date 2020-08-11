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سوريا.. تسجيل 72 إصابة جديدة ووفاة واحدة بفيروس كورونا

أخبار العالم العربي

سوريا.. تسجيل 72 إصابة جديدة ووفاة واحدة بفيروس كورونا
RT
شارع في دمشق
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أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 1327.

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وأوردت الوزارة، في بيان، أن 21 حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا تماثلوا للشفاء، ليرتفع عدد المتعافين من مرض "كوفيد-19" (الذي يسببه فيروس كورونا) إلى 385.

كما أفاد بيان بوفاة مصاب واحد، لتبلغ حصيلة الوفيات الناجمة عن كورونا 53 حالة.

أسامة يونس

المصدر: RT

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