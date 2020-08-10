سوريا.. منحى الإصابات بكورونا يعود إلى الارتفاع ويسجل أعلى حصيلة يومية

عاد منحى الإصابات بفيروس كورونا في سوريا للارتفاع من جديد بالإعلان عن تسجيل 67 إصابة اليوم، وهي أعلى حصيلة يومية معلنة.

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وقالت وزارة الصحة السورية إن عدد الإصابات المسجلة في البلاد ارتفع بذلك إلى 1255 إصابة.

وكانت الإصابات التي تتخذ منحى متصاعدا مؤخرا سجلت تراجعا طفيفا أمس.

كذلك أعلنت الوزارة شفاء 18 حالة من الإصابات المسجلة بالفيروس ليرتفع عدد المتعافين منه إلى 364.

وكانت الوزارة أعلنت، صباح الاثنين، خارطة توزع الإصابات النشطة في البلاد، وجاءت دمشق أولا بانتشار الفيروس فيها وإن كانت نسبة الانتشار شهدت تراجعا إلى نحو 37‎%‎ من الإصابات في البلاد، إذ تركز فيها 297 إصابة من أصل 790 إصابة نشطة، بينما جاءت حلب ثانيا بنسبة 13‎%‎، وبعدد 105 إصابات، وحلت حلب مكان ريف دمشق التي تم تسجيل 88 إصابة فيها وبنسبة 11‎%‎. وتلتها اللاذقية بـ 77 إصابة.

أسامة يونس

المصدر: RT