سوريا.. حالتا وفاة و63 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

قالت وزارة الصحة السورية، اليوم الأحد، إنها سجلت 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 1188 حالة.

وأضافت الوزارة أنها وثقت حالتي وفاة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 52.

وأشارت إلى أن 15 مصابا تعافوا من فيروس "كوفيد -19"، حيث بلغ عدد المتعافين من الفيروس 346.

يذكر أن الإصابات في سوريا تشهد مؤخرا ازديادا يوميا، إذ تم يوم الجمعة تسجيل 65 إصابة، وأول أمس 61 إصابة.

وكانت الوزارة نشرت خريطة توزع الإصابات، وكان معظمها في حلب، تلتها حمص واللاذقية، ثم حماة ودمشق.

المصدر :RT