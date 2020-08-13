الرياض: التحقيقات أكدت مسؤولية إيران عن تفجيرات بقيق والهجمات الإرهابية جنوب المملكة

شن مندوب المملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة بجنيف هجوما على إيران وحملها مسؤولية الهجوم على مرافق شركة "أرامكو".

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وقال السفير الدكتور عبد العزيز الواصل خلال مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح بمقر المنظمة الدولية في جنيف، إن "منطقة الشرق الأوسط، تمر بمرحلة دقيقة وحرجة، وتشهد المنطقة عمليات تهريب غير مسبوقة للسلاح إلى الجماعات الإرهابية"، معتبرا أن "إيران مستمرة في زعزعة استقرار المنطقة".

ولفت الواصل إلى أن التحقيقات أكدت مسؤولية إيران عن تفجيرات بقيق والهجمات الإرهابية جنوب المملكة العربية السعودية.

ودعا مندوب السعودية بالأمم المتحدة "النظام الإيراني إلى التخلي عن أسلوبه العدائي"، مشددا على أن "تدخلات إيران في المنطقة أدت إلى زعزعة الأمن والاستقرار".

وأكد أن المملكة قادرة على حماية أمنها وشعبها.

المصدر: الإخبارية السعودية