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"أرامكو" تخطط لتخفيضات أكبر في الإنفاق لسداد توزيعات الأرباح

مال وأعمال

Reuters
صورة تعبيرية
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ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن شركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو" تخطط لتنفيذ تخفيضات أكبر في الإنفاق لسداد توزيعات الأرباح.

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وتستهدف "أرامكو" السعودية الآن إنفاقا رأسماليا بين 20 و25 مليار دولار هذا العام، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز" عن الصحيفة.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية أمين الناصر، إن خطة "أرامكو" للإنفاق الرأسمالي لعام 2021 ستكون أقل كثيرا من النطاق الاسترشادي السابق.

وكان النطاق الاسترشادي السابق للإنفاق الرأسمالي بين 40 مليار و45 مليار دولار.

وتراجعت أرباح "أرامكو" في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 73% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبلغت أرباح الشركة السعودية في النصف الأول من العام الجاري 23.2 مليار دولار مقابل 46.9 مليار دولار في نفس الفترة العام الماضي.

وانخفضت أرباح "أرامكو" في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 50% عن نفس الفترة من العام الماضي.

المصدر: "رويترز"

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