 
مباشر
عاجل
القيادة الأمريكية الوسطى: قوات إيرانية مدعومة بسفينتين ومروحية استولت على سفينة في المياه الدولية

مصر تسجل 129 إصابة جديدة بكورونا.. و26 حالة وفاة

أخبار العالم العربي

مصر تسجل 129 إصابة جديدة بكورونا.. و26 حالة وفاة
Facebook@egypt.mohp
جانب من التثقيف الصحي في محافظة الإسكندرية بمصر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oijw

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم، الأربعاء، عن تسجيل 129 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا لفيروس كورونا، وكذلك 29 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

إقرأ المزيد
"الصحة" المصرية: تسجيل 168 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و24 حالة وفاة

وذكر المتحدث باسم الوزارة، خالد المجاهد، أن 1013 متعافيا من فيروس كورونا غادروا المستشفيات خلال الفترة ذاتها، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر من المصابين بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 95963 حالة، من ضمنهم 55901 حالة تم شفاؤها، و5085 حالة وفاة.

ناصر حاتم

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا