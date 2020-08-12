مصر تسجل 129 إصابة جديدة بكورونا.. و26 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم، الأربعاء، عن تسجيل 129 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا لفيروس كورونا، وكذلك 29 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وذكر المتحدث باسم الوزارة، خالد المجاهد، أن 1013 متعافيا من فيروس كورونا غادروا المستشفيات خلال الفترة ذاتها، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر من المصابين بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 95963 حالة، من ضمنهم 55901 حالة تم شفاؤها، و5085 حالة وفاة.

ناصر حاتم

المصدر: RT