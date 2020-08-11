"الصحة" المصرية: تسجيل 168 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و24 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم، الثلاثاء، عن تسجيل 168 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و24 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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كما أورد المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، أن 1109 متعافين من فيروس كورونا خرجوا من المستشفيات خلال الفترة ذاتها، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي تم تسجيله في مصر منذ بدء الجائحة وحتى اليوم الثلاثاء، هو 95834 حالة، من ضمنهم 54888 حالة تم شفاؤها، و5059 حالة وفاة.

ناصر حاتم

المصدر: RT