"الصحة" المصرية: تسجيل 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا و26 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم، الإثنين، عن تسجيل 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد عبر البلاد، إضافة إلى تسجيل 26 حالة وفاة.

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وقال المتحدث باسم الوزارة، خالد المجاهد، إن 1101 متعاف من فيروس كورونا خرجوا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا الذي تم تسجيله في مصر حتى اليوم الاثنين، هو 95666 حالة من ضمنهم 53779 حالة تم شفاؤها، و5035 حالة وفاة.

ناصر حاتم

المصدر: RT