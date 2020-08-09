الصحة المصرية: 17 حالة وفاة و178 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

قالت وزارة الصحة المصرية، اليوم الأحد، إنها سجلت 17 حالة وفاة و178 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الوزارة عن خروج 1006 متعافين من "كوفيد-19" من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 52678 حالة حتى اليوم.

وذكر خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الأحد، هو 95492 حالة من ضمنهم 52678 حالة تم شفاؤها، و5009 حالة وفاة.

وكانت الصحة المصرية قد أعلنت يوم السبت، عن تسجيل 167 إصابة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة.

وصرح مجاهد بأنه طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأكد خالد مجاهد أن الوزارة تواصل رفع استعداداتها بجميع المحافظات ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة.

وبين المتحدث أن الوزارة قامت بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

المصدر: RT