وسائل إعلام: رئيس الموساد يجري محادثات مع مسؤولين قطريين كبار

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الموساد يوسي كوهين أجرى محادثات مع مسؤولين قطريين كبار.

وحسب تقرير لهيئة البث الإسرائيلي "كان"، فإن رئيس الموساد طلب من القطريين مواصلة تقديم الأموال لحركة حماس في غزة، وذلك على خلفية التوترات على الحدود بين إسرائيل والقطاع.

وأفادت صحيفة "معاريف" بأن كوهين شارك في الحوار مع القطريين بشكل مباشر لضمان استمرار التمويل لحماس.

وحسب القناة السابعة للتلفزيون الإسرائيلي، فإن إسرائيل تسعى للتهدئة في الجنوب، وتريد استمرار التمويل لحماس خلال الأشهر القادمة.

وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قد أفادت في فبراير بزيارة رئيس الموساد للدوحة من أجل ضمان استمرار المساعدات القطرية لقطاع غزة.

وتشير التقارير الإعلامية الإسرائيلية إلى زيادة في عمليات إطلاق البالونات الحارقة باتجاه إسرائيل من القطاع في الفترة الأخيرة.

وفي الوقت ذاته تشير التقارير إلى أن وزارة الدفاع الإسرائيلية تستعد لتشديد الإجراءات ضد حماس.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية