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رسالة تضامن.. تونس مستعدة لاستقبال 200 طالب لبناني

أخبار العالم العربي

رسالة تضامن.. تونس مستعدة لاستقبال 200 طالب لبناني
RT
العلمان اللبناني والتونسي
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عرضت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي في تونس، لبنى الجريبي، استقبال 200 طالب لبناني في مختلف المستويات والمراحل الجامعية للدراسة بتونس في السنة الجامعية 2020-2021.

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وسيتم تمتيع هؤلاء الطلبة بالمنحة والسكن الجامعي حتى استكمال دراستهم الجامعية.

وأشادت الوزيرة التونسية بعمق العلاقة التاريخية بين تونس ولبنان، داعية إلى مزيد من تفعيل آفاق التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

وفي رسالة وجهتها إلى نظيرها اللبناني، عبرت الجريبي عن مواساة وتضامن تونس مع لبنان بعد حادث انفجار مرفأ بيروت الذي خلف أكثر من 150 قتيلا و6000 آلاف جريح.

وفي وقت سابق، أمر الرئيس التونسي، قيس سعيد، بإرسال طائرتين عسكريتين محملتين بالمساعدات الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية لدعم الشعب اللبناني والمساهمة في إسعاف المصابين.

المصدر: موزاييك أف أم

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