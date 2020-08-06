وصول طائرة مساعدات تونسية إلى بيروت

وصلت طائرة مساعدات طبية عسكرية تونسية إلى مطار رفيق الحريري الدولي، اليوم الخميس، تضامنا مع الشعب اللبناني بعد حادث انفجار بيروت.

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وقالت صحيفة "النهار" اللبنانية، إن تونس أرسلت أولى المساعدات الطبية لشعب لبنان، للمساعدة على احتواء تداعيات كارثة الانفجار التي هزت بيروت وخلفت عشرات القتلى وآلاف الجرحى.

وفي وقت سابق، تعهد الرئيس التونسي قيس سعيد بإرسال طائرتين عسكريتين محملتين بالمساعدات الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية لدعم الشعب اللبناني والمساهمة في إسعاف المصابين.

وأعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن، أن حصيلة ضحايا انفجار مرفأ بيروت وصلت حتى ساعة متأخرة من ليل أمس الأربعاء إلى 137 قتيلا وحوالى 5000 جريح.

المصدر: النهار