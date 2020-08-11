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مسؤول: عدم العثور على أي مخالفة في موافقة بومبيو على صفقة سلاح مع السعودية

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مسؤول: عدم العثور على أي مخالفة في موافقة بومبيو على صفقة سلاح مع السعودية
Reuters POOL
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صرح مسؤول أمريكي رفيع بأن التقرير النهائي للمفتش العام بالخارجية الأمريكية لم يكشف عن أي مخالفة قانونية في موافقة وزير الخارجية مايك بومبيو على بيع الأسلحة للسعودية.

وأشار المسؤول في حديث للصحفيين قبل نشر التقرير رسميا، إلى أن موافقة بومبيو على الصفقات مع بعض الدول الخليجية، بما فيها السعودية، تتطابق مع القانون.

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وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أقال في مايو الماضي ستيفن لينيك، الذي كان يحقق في تجاوزات قانونية محتملة متعلق بالصفقة، من منصب المفتش العام بالخارجية، وذلك بطلب من مايك بومبيو، مما أثار فضيحة في الولايات المتحدة.

تجدر الإشارة أيضا إلى أن القائم بأعمال المفتش العام ستيفن أكارد، الذي خلف لينيك، استقال من هذا المنصب الأسبوع الماضي، وقامت نائبته بإتمام العمل على التقرير المذكور.

المصدر: رويترز

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