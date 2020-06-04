مفتش عام أقاله ترامب يؤكد أنه كان يحقق بشأن مبيعات أسلحة للسعودية

أكد ستيف لينيك المفتش العام بوزارة الخارجية الأمريكية، الذي أقاله الرئيس دونالد ترامب مؤخرا، أنه كان يحقق في إعلان "حالة طوارئ وطنية" لتبرير مبيعات أسلحة للسعودية عندما تمت إقالته.

جاء ذلك خلال مقابلة أجراها معه أعضاء في الكونغرس الأمريكي عن بعد أمس الأربعاء، واستمرت حوالي سبع ساعات.

وقال إليوت إنجل، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب وأعضاء ديمقراطيون آخرون في بيان لهم، إن لينيك أكد في المقابلة أيضا أنه كان يحقق في مزاعم بأن وزير الخارجية مايك بومبيو وزوجته أساءا استغلال موارد الوزارة.

وأقيل لينيك بشكل مفاجئ في 15 مايو، ليصبح رابع مسؤول رقابي بالحكومة يعزله الرئيس الجمهوري في الشهور القليلة الماضية.

والمفتش العام مهمته منع الاحتيال وإساءة استغلال المال العام. وأثارت إقالة عدد من المفتشين مخاوف من جانب الديمقراطيين وبعض الجمهوريين بشأن قدرة المفتشين على أداء عملهم.

وفتح الديمقراطيون تحقيقا، شمل مقابلة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأربعاء مع لينيك.

وكان بومبيو قال إنه طلب من ترامب إقالة لينيك، لكنه لم يذكر سببا للطلب.

لكن أعضاء بالكونغرس قالوا إن لينيك كان يحقق في قرار ترامب إعلان حالة طوارئ وطنية العام الماضي من أجل بيع أسلحة للسعودية رغم اعتراضات الكونغرس، فضلا عن مزاعم بأن بومبيو وزوجته استخدما موظفا يحصل على أجره من أموال دافعي الضرائب لأداء مهام شخصية.

المصدر: "رويترز"