ليبيا.. طرابلس تصدر بيانا عن إصابات كورونا في البلاد

نشر المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، الجمعة، إحصاءاته الأخيرة الخاصة بانتشار فيروس كورونا في البلاد.

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وجاء في بيان للمركز التابع لحكومة الوفاق الوطني الليبية (المعترف بها دوليا)، أنه استلم، الجمعة، 1373 عينة موزعة على النحو التالي:

- المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض - طرابلس عدد (390) عينة.

- المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع مصراتة عدد (220) عينة.

- المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع زليتن عدد (115) عينة.

- المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع الزاوية عدد (96) عينة.

- مختبر الرقابة الصحية الدولية منفذ امساعد عدد (17) عينة.

- مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (535) عينة.

وكانت النتائج كالتالي:

-عدد (1173) عينة سالبة.

-عدد (200) عينة موجبة مفصلة كالتالي:

- عدد (103) حالات جديدة.

- عدد (97) حالات مخالطين.

كما أشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أنه سجل 8 حالات تماثلت للشفاء وحالة وفاة واحدة.

ناصر حاتم

المصدر: RT