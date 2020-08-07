ليبيا تسجل ارتفاعا غير مسبوق في عدد الإصابات بفيروس كورونا

سجلت ليبيا أكبر حصيلة إصابات يومية منذ بدء تفشي فيروس كورونا، بلغت 404 إصابات جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأظهرت أرقام وبيانات المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أن أكبر عدد إصابات تم تسجيله بطرابلس حيث بلغ 184 حالة جديدة، تليها مصراتة بواقع 122 إصابة جديدة.

وارتفعت حصيلة الإصابات منذ بدء تفشي الوباء إلى 4879 حالة في مختلف مناطق البلاد.

بالإضافة إلى ذلك سجل المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض 8 حالات وفاة جديدة، ما يرفع حصيلة الوفيات في البلاد إلى 107.

المصدر: RT