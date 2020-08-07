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السودان.. تسجيل 6 وفيات و70 إصابة جديدة بكورونا

أخبار العالم العربي

السودان.. تسجيل 6 وفيات و70 إصابة جديدة بكورونا
Reuters TM
وزير الصحة السوداني أكرم علي التوم
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أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم الجمعة، تسجيل 6 وفيات و70 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

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وقالت الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة إن ولاية الخرطوم سجلت35 إصابة، والجزيرة إصابتين، والشمالية 13 إصابة، فيما رصدت في نهر النيل إصابتان، وإصابة واحدة في شمال دارفور، و4 في كسلا، و13 في ولاية البحر الأحمر.

ووصلت حصيلة الإصابات بـ"كوفيد ـ19" في السودان إلى 11850، فيما تعافى 6222 شخصا وتوفي 769.

المصدر: RT

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