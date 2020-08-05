مغردون ينشرون صورة من الخرطوم ويعلقون: "لو حصل انفجار حتتصلح"

تداول مغردون في السودان صورة لأحد الأسواق الشعبية في العاصمة الخرطوم، معلقين عليها بالقول "صورة من العاصمة السودانية الخرطوم بدون انفجار".

وتوثق الصورة الحالة المزرية لسوق شعبية يرتادها الكثير من المواطنين، حيث يغطي الوحل والقمامة أرضية السوق.

وقال أحد المغردين معلقا على الصورة: "عندي اعتقاد أنو لو حصل انفجار حتتصلح"، في إشارة إلى الانفجار الذي وقع في العاصمة اللبنانية بيروت وراح ضحيته 135 شخصا.

صوره من العاصمه السودانيه الخرطوم بدون انفجار 😎 pic.twitter.com/cn08ujua5T — اســـد😌 (@Majde84578544) August 5, 2020

صورة من العاصمة السودانية الخرطوم بدون انفجار 😹



عندي اعتقاد انو لو حصل انفجار حتتصلح 😂😂😂💔 pic.twitter.com/JS00IRGZkA — Mohamed Gamal 🇸🇩 (@mohdgamal0) August 5, 2020

المصدر: RT + "تويتر"