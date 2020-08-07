أولى طلائع جسر المساعدات الجوي السعودي للبنان (فيديو)

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم الجمعة، بتسيير أولى طلائع الجسر الجوي السعودي للبنان، بهدف مساعدة منكوبي انفجار بيروت.

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وانطلقت طائرتان إغاثيتان من مطار الملك خالد الدولي، تحملان أكثر من 120 طنا من الأدوية والأجهزة والمحاليل والمستلزمات الطبية والإسعافية والخيام والحقائب الإيوائية والمواد الغذائية، لنقلها إلى المتضررين في بيروت، يرافقها فريق مختص من المركز لمتابعة عمليات التوزيع والإشراف عليها.

وأوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز، عبد الله بن عبد العزير الربيعة، في تصريح صحفي، أن الجسر الإغاثي يأتي تنفيذا لتوجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز، بتقديم مساعدات طبية وإنسانية عاجلة للشعب اللبناني، عبر المركز لدعمه في تجاوز تبعات انفجار بيروت.

يذكر أن انفجارا هائلا هز مرفأ بيروت بداية الأسبوع الجاري، أدى لمقتل 137 شخصا وإصابة حوالي 5 آلاف آخرين، فيما ما زالت عمليات البحث عن مفقودين جارية.

المصدر: واس