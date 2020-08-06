 
مباشر

السعودية تعلن تسيير جسر جوي إلى لبنان لمساعدة المتضررين من انفجار مرفأ بيروت

أخبار العالم العربي

السعودية تعلن تسيير جسر جوي إلى لبنان لمساعدة المتضررين من انفجار مرفأ بيروت
Reuters
السفارة السعودية في بيروت
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oh2w

أعلن السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري، الخميس، أن المملكة العربية السعودية ستسير جسرا جويا إلى لبنان لمساعدة المتضررين من انفجار مرفأ بيروت الذي أوقع عددا كبيرا من الضحايا.

إقرأ المزيد
العاهل السعودي يصدر توجيها عاجلا بشأن لبنان
العاهل السعودي يصدر توجيها عاجلا بشأن لبنان

يأتي ذلك، عقب إصدار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز توجيها عاجلا لتقديم العون والمساعدة للشعب اللبناني إثر الانفجار الذي حدث في مرفأ بيروت.

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية بوقت سابق عن عزم حكومة المملكة تقديم مساعدات إنسانية عاجلة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وكان بخاري أكد سلامة جميع موظفي السفارة والملحقيات والمكاتب التابعة لها، وعدم تعرضهم لأي أذى، إثر الانفجار.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا