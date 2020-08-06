الصحة المصرية: 131 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، مساء اليوم الخميس، أن 131 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد تم تسجيلها في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وأوضح المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، في بيان، أن جميع حالات الإصابة الجديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، "وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية". ولفت المتحدث إلى وفاة 21 حالة جديدة خلال الفترة نفسها.

كما أعلن مجاهد عن خروج 1716 متعافيا من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من هذا المرض إلى 48898 حالة حتى اليوم.

وذكر المتحدث أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والذي تم تسجيله في مصر حتى اليوم الخميس، هو 95006 حالات، من ضمنها 48898 حالة تم شفاؤها، و4951 حالة وفاة.

ناصر حاتم

المصدر: RT