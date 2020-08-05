مصر: 123 إصابة و18 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 123 إصابة جديدة بفيرس كورونا و18 وفاة خلال اليوم الأخير، حيث تستمر معدلات الوفيات اليومية بالانخفاض.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد إلى أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا الذي تم تسجيله في مصر حتى يوم الأربعاء، بلغ 94875 حالة وحصيلة الوفيات 4930.

وأضاف أن 1613 متعافيا خرجوا من المستشفيات، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 47182 شخصا.

وانخفضت الحصيلة اليومية لوفيات كورونا في مصر يوم الأربعاء بالمقارنة مع حصيلة يوم الثلاثاء، حين تم تسجيل 24 وفاة جديدة.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT