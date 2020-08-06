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وسائل إعلام مصرية: سقوط طائرة خاصة في مطار الجونة (صورة)

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وسائل إعلام مصرية: سقوط طائرة خاصة في مطار الجونة (صورة)
سقوط طائرة خاصة في مطار الجونة
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توفي طيارين اثنين اليوم الخميس جراء تحطم طائرة خاصة في مطار الجونة بشمال مدينة الغردقة.

وقالت مصادر طبية بالبحر الأحمر، إن المصابين الاثنين في الحادث لقيا مصرعهما متأثرين بالإصابات.

وأوضحت المصادر أن المتوفين هما محمد سعيد خليل محمد السروجي، 61 سنة طيار، وأكرم خليل خالد حسن الحصري، 36 سنة، طيار.

وأشارت إلى أن الطائرة المنكوبة تابعة لشركة "إير مان"، وكانت في رحلة ترفيهية فوق منتجع الجونة.

وسائل إعلام مصرية: سقوط طائرة خاصة في مطار الجونة (صورة)

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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