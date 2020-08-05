الإمارات.. الدفاع المدني يسيطر على حريق سوق عجمان ويفتح تحقيقا بالحادث

تمكنت فرق الدفاع المدني في إمارة عجمان الإماراتية، وبمشاركة الدفاع المدني في دبي والشارقة وأم القيوين، من السيطرة على الحريق الذي شب، الأربعاء، في السوق الشعبي بعجمان.

وقال قائد عام شرطة عجمان، اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، إن "وحدات الدفاع المدني و25 سيارة تابعة لشرطة الإمارة والاسعاف الوطني انتقلت في زمن قياسي بلغ 3 دقائق إلى مكان الحادثة، ما ساهم في عدم تسجيل خسائر بالأرواح والحيلولة دون انتقال الحريق إلى المباني المجاورة".

وأضاف، أن "السوق المعروف بـ(السوق الإيراني)، مغلق منذ 4 أشهر بسبب الأوضاع الراهنة الناتجة عن جائحة كورونا".

وتابع: "الفرق المختصة بدأت بإجراء التحقيقات لمعرفة أسباب الحريق والوقوف على أسبابه".

وأشار مصدر في الدفاع المدني إلى أن فرق الإطفاء بدأت عملية التبريد في موقع الحادث، وأنه "تم إجلاء العاملين في السوق بأمان، حيث لم تسجل أي إصابات".

المصدر: "وكالات إماراتية"