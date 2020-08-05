شاهد عيان: الحريق الضخم في عجمان يلتهم السوق الإيراني - فيديو

أكدت إدارة الدفاع المدني في إمارة عجمان الأربعاء، أن فرقها تكافح حريقا متطورا في سوق عجمان الشعبي بمنطقة الصناعية الجديدة، المعروف بالسوق الإيراني.

وأشارت، إلى أنه "ورد بلاغ يفيد بوقوع حريق بأحد الأسواق الشعبية بالمنطقة الصناعية بإمارة عجمان، وعلى الفور تحركت الفرق المعنية والإطفاء والشرطية لموقع الحريق وتبين امتداده وتطوره".

وبينت أنه "حاليا يتم التعامل مع الحريق من قبل جميع المراكز التابعة لإدارة الدفاع المدني بعجمان، وعددها 4".

وشددت، على أنها "ستقوم بطلب الدعم من الإمارات المجاورة، في حال استدعى الأمر لذلك".

وتداول نشطاء التواصل الاجتماعي لقطات تؤكد أن النيران انتشرت على مساحة واسعة ولم تتم السيطرة عليها حتى الآن على ما يبدو.

المصدر: "وكالات إماراتية"