شاهد.. حريق كبير في أحد أسواق عجمان

أفادت وسائل إعلام إماراتية بنشوب حريق كبير مساء اليوم الأربعاء في سوق شعبي بإمارة عجمان.

ونقل موقع "الإمارات اليوم" عن إدارة الدفاع المدني في عجمان أن فرقها تكافح حاليا "حريقا متطورا" نشب في سوق عجمان الشعبي بمنطقة الصناعية الجديدة، فيما لم تصدر بعد تقارير عن وقوع إصابات بشرية جراء الحريق.

وتداول نشطاء التواصل الاجتماعي لقطات تؤكد أن النيران انتشرت على مساحة واسعة ولم تتم السيطرة عليها حتى الآن على ما يبدو.

#الإمارات | فرق الدفاع المدني في #عجمان تكافح حريق متطور في السوق الشعبي بمنطقة الصناعية الجديدة#صحيفة_الخليجpic.twitter.com/gLj7oIDbkv — واجـهة عُمـان🇴🇲 | SBQ (@SBQ_2) August 5, 2020

حريق ضخم يلتهم سوقا شعبيا بمنطقة الصناعية الجديدة في إمارة عجمان بدولة الإمارات pic.twitter.com/18Gxs94kD9 — حسن عبد العزيز (إعلامي)🇵🇸 (@HassanAbdAziz6) August 5, 2020

أنباء عن حريق في أحد أسواق عجمان بالإمارات، وفرق الإطفاء تستنفر. pic.twitter.com/TNahvlNmiE — Faisal Alali (@faisalalali888) August 5, 2020

المصدر: وكالات