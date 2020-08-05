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الديوان الملكي الأردني ينكس علم ساريته لأجل بيروت

أخبار العالم العربي

الديوان الملكي الأردني ينكس علم ساريته لأجل بيروت
علم الأردن
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أعلن الديوان الملكي الأردني عن تنكيس علم السارية على المدخل الرئيسي للديوان اعتبارا من اليوم الأربعاء ولمدة 3 أيام، حدادا على أرواح ضحايا انفجار مرفأ بيروت.

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وقدم الأردن مساء أمس الثلاثاء، أحر التعازي للبنان جراء الانفجار الضخم الذي هز العاصمة بيروت.

وقال وزير الخارجية أيمن الصفدي، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بتوجيه من جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله، اتصلت بمعالي وزير خارجية لبنان الأخ شربل وهبة، ناقلا تعازي المملكة بضحايا الانفجار المأساوي في مرفأ بيروت".

المصدر: RT

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