قيادي في لواء الصمود: السراج وحفتر وجهان لعملة واحدة!

كشف لواء الصمود، وهو تشكيل مسلح متحالف مع حكومة الوفاق الوطني بليبيا، عن هدفه من القتال في صفوف قوات الوفاق في المعارك التي جرت حول العاصمة طرابلس.

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وذكرت وكالة أنباء "نوفا" الإيطالية أن لواء الصمود الذي يتزعمه "العميد" صلاح بادي قال إنه قاتل إلى جانب الوفاق في طرابلس "من أجل تحكيم الشرعية في ليبيا ورفض أي عمل بالقوانين الغربية التي تعارض الإسلام في البلاد".

وانتقد أحمد بن عمران، القيادي في لواء الصمود في تصريح لوكالة أنباء "نوفا" حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، واتهمها بأنها "تتحدث عن معارضتها لخليفة حفتر في العلن، بينما في الواقع هي تتفاوض مع قائد الجيش الوطني الليبي".

ورأى القيادي في لواء الصمود أن "فايز السراج وخليفة حفتر وجهان لعملة واحدة".

وشدد عمران على أن قواته بالتحالف مع كتائب إسلامية أخرى عادت للمشهد بقوة وأصبحت تسيطر على مواقع حساسة لن تفرط فيها أو تتنازل عن مكاسبها "أو تخون تضحيات الشهداء".

ورأى أن ذلك تأتى بعد أن تغير الوضع حاليا في طرابلس وغرب ليبيا، بانتهاء "مشروع حفتر في غرب ليبيا".

المصدر: نوفا